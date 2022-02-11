شكرا لقرائتكم خبر عن “‏التحالف”: 16 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة وصعدة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

‏أعلنت قوات التحالف، اليوم، عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة وصعدة خلال 24 ساعة.

وأسفرت هذه الاستهدافات عن تدمير 13 آلية وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

وكانت قوات التحالف، قد أكدت أمس، أن مليشيا الحوثي اختارت التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين، وذلك بعد استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة.

وأوضح التحالف أن تعمد المليشيا استهداف المطارات المدنية تمادي لا يمكن تغاضيه ويستوجب الردع.