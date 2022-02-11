شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يستغرب "التدخل السافر" فى شئونه من بعض السفراء المعتمدين لديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن عميق الدهشة والاستغراب إزاء تغريدات "تفتقر إلى اللياقة والحصافة الدبلوماسية" صدرت مؤخرا عن بعض السفراء المعتمدين لدى السودان على خلفية اعتقال اثنين من المواطنين السودانيين بموجب أحكام القوانين الوطنية السارية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الجمعة، إن هذا الأمر يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للسودان، ومنافيا للأعراف والممارسات الدبلوماسية.

وأوضحت أن المواطنين المشار إليهما تم احتجازهما في الواقع بناء على اشتباه جنائي محض، وليس نتيجة لأي تهمة أو دافع سياسي، وكان يتوجب على السفراء المعنيين الحرص على استقاء المعلومات الدقيقة من المصادر الرسمية.