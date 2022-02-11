شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم تشديدات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على أبوابه ومداخله والبلدة القديمة .

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فى بيان صحفي إن نحو 50 ألف مُصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب "الأقصى" وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي دققت في هوية المصلين؛ ومنعت آلافا من الضفة من الوصول إلى القدس من أجل أداء الصلاة .

وقالت مصادر إنه تم اعتقال خمسة شبان من محافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة لعدم امتلاكهم تصاريح لدخول القدس المُحتلة.