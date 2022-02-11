شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بعصابة امتهنت حوادث السلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة تمكنت من القبض على 3 مواطنين ومقيمين من الجنسية اليمنية ارتكبوا حوادث سلب. وأوضح عبر “تويتر”، أن المتهمين ارتكبوا حوادث سلب، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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