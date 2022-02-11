شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الحصول على الجواز الإلكتروني وأبرز مميزاته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أطلقت المديرية العامة للجوازات جواز السفر الإلكتروني بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، مشيرة إلى أن إصداره حاليا يتم في إدارات الجوازات بالمناطق، وذلك بالمراجعة بعد أخذ موعد في منصة “أبشر” الإلكترونية وإيصاله إلى المستفيد عبر البريد السعودي “سبل” خلال ثلاثة أيام عمل.

وأوضحت المديرية أنه يمكن إتمام العملية بالخطوات التالية:

ـ التوجه إلى خدمة حجز مواعيد الجوازات عبر منصة أبشر الأفراد

ـ تعبئة بيانات الدخول ثم الاطلاع على ضوابط استخدام الخدمة

ـ اختيار موعد مراجعة الإدارة العامة بالمنطقة من قائمة المواعيد المتاحة

ـ اختيار أيقونة موعد إصدار أو تجديد الجواز

ـ الحضور إلى مقر إدارة الجوازات بالمنطقة (مع إحضار الهوية الوطنية وصورتين شخصية مع إحضار جواز السفر القديم في حال التجديد)

ونوّهت “الجوازات”، بأن الجواز الإلكتروني مصمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في دول العالم، ويحتوي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز وخاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية.

من جانبه، أكد مدير عام المديرية العامة للجوازات، الفريق سليمان اليحيى، أن “السمات الأمنية في الجواز الإلكتروني عالية جدا، ومن المستحيل أن يتم تزويره”.

وتابع: “يحتوي الجواز الجديد على المعلومات الشخصية لحامل الجواز، رقم الهوية، البصمات، الصور، التي لا يمكن كشفها أو اختراقها”.