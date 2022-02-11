شكرا لقرائتكم خبر عن إليك الإجابة عن أبرز وأهم الأسئلة الشائعة المتعلقة بالجواز الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أمس، وثيقة تدشين الجواز الإلكتروني الجديد، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي.

وكشف مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية اللواء خالد الصيخان، التغيرات الجديد في جواز السفر وأهم المميزات التي احتوى عليها، مشيرًا إلى تغير صفحة البيانات، “الصفحة الأولى” بنوعيتها والسمات الأمنية الموجودة فيها وتضمينها بشريحة ذكية، يمكن قراءتها بالقارئات الإلكترونية بجميع البيانات والخصائص الحيوية الخاصة بحامل هذا الجواز.

من ناحيتها حددت المديرية العامة للجوازات آلية وخطوات الحصول على الجواز الإلكتروني الجديد عبر منصة أبشر.

وأشارت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها في “تويتر”، إلى أنه يمكن الحصول على الجواز الإلكتروني الجديد في المرحلة الأولى من خلال الحجز عبر منصة أبشر، مؤكدة أن رسوم إصدار الجواز وتجديده كالسابق، مشيرة إلى استمرار الجواز السابق حتى اكتمال مرحلة التدشين للجواز الإلكتروني الجديد.

ومنذ الإعلان عن إطلاق الجواز الإلكتروني الجديد، انتشرت الأسئلة المختلفة وبدأ المواطن يتسائل عن آلية الأصدار وطريقة الحصول والرسوم المطلوبة والإجراءات المقررة.

وجاءت أبرز وأهم الأسئلة الشائعة عن الجواز الإلكتروني على النحو التالي:

س 1– هل يصدر الجواز الإلكتروني عن طريق أبشر أم يتطلب الأمر حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات؟

ج – في المرحلة الأولى يتم حجز موعد عن طريق أبشر ومراجعة جوازات المنطقة.

س 2– هل تم تغيير رسوم إصدار الجواز أم ما زالت الرسوم كما هي؟

ج – ما زالت رسوم إصدار الجواز كالسابق 300 ريال 5 سنوات، و600 ريال 10 سنوات.

س 3– هل يتم إصدار الجواز السابق بعد تدشين الجواز الإلكتروني؟

ج – نعم – حتى تدشين الجواز الجديد.

س 4– في حال كان الجواز القديم ساريًا هل أستطيع استبداله بالجواز الجواز الإلكتروني ؟

ج – نعم – بإمكان المواطن استبدال الجواز السابق حتى إذا كان ساريًا، وذلك بعد مرور 6 أشهر على إصداره.

س 5– هل استبدال الجواز السابق إلزامي؟

ج – غير إلزامي

س 6– هل يلزم صاحب الجواز التوقيع على الجواز الإلكتروني ؟

ج – التوقيع على صفحة الجواز، عائد إلى صاحب الجواز

س 7– هل يشمل الجواز الإلكتروني، الجوازات الدبلوماسية والخاصة ؟

ج – نعم – وزارة الخارجية هي المسؤولة عن الجوازات الدبلوماسية والخاصة.

س 8– هل يساعد الجواز الإلكتروني، على استخراج تأشيرات الدخول للدول الأجنبية بسرعة؟

ج – يساعد الجواز الإلكتروني على إنهاء إجراءات الدخول عبر البوابة الإلكترونية الموجودة في المنافذ العالمية بشكل أسرع، أما بخصوص التأشيرات فهي مرابطة بالتفاقات المبرمة بين الدول.

س 9– ما هي مزايا الجواز الإلكتروني ؟

1 – مصمم بأعلى المواصفات الأمنية الحديثة.

2 – روعي فيه متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي – إيكاو.

3 – يحتوي على شريحة إلكترونية تتضمن بيانات مشفرة لحامل الجواز

4 – يدعم التحقيق الرقمي عبر البوابات الذكية في المنافذ العالمية.