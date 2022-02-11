شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تدين الهجوم الحوثى على مطار أبها بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الجمعة، إن "الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي الذي شنه الحوثيون الخميس، على مطار أبها بالمملكة العربية السعودية، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 10 مدنيين أبرياء".

وذكرت الوزارة أن الهجمات المتكررة في الأسابيع العديدة الماضية أدت إلى إلحاق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية وتقويض الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن وتهديد أكثر من 70 ألف مواطن أميركي يعيشون في المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي اتبعت "نمطاً خطيراً من الإجراءات التعسفية والعدوانية المتزايدة ضد اليمنيين وجيران اليمن والمجتمع الدولي".

وأضاف البيان: "كما كرر الرئيس بايدن في مكالمته للملك سلمان الأربعاء، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بدعم الدفاع عن المملكة العربية السعودية".