شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الشريم: من حق المملكة رفض المعاهدات التي تعارض مبادئها الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال خطيب المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم: إن من حق المملكة التحفظ ورفض المعاهدات التي تعارض مبادئها الإسلامية كمصطلحات “الهوية والميول الجنسية”.

وأوضح خلال خطبة الجمعة، أنه ليس ببعيد عنا تحفظ المملكة من بعض المعاهدات والاتفاقات، تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها والتي تعارض مبادئ دينها الإسلامي.

وأضاف: “كل ذلك ثمرة انتمائها الإسلامي منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، حيث نشأت منقادة بمنهج الوسط الذي هو العدل الخيار بين الغلو الجفاء والانحراف والتطرف فجمع الله بها ما كان متفرقاً وأضاء بها مصابيح الاعتقاد والمعرفة”.