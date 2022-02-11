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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكثر التطبيقات استنزافا لطاقة هاتفك.. قاتل البطارية الصامت

الجمعة 11 فبراير 2022

الخليج 365

تحول عمر البطارية بالهواتف الذكية، لأحد أهم عناصر القوة أو الضعف للإصدارات الجديدة، خاصة مع وجود تطبيقات تقتل البطارية في صمت.



تلك التطبيقات تسبب عدم قدرة الهواتف على العمل لفترات طويلة لاستنزافها الطاقة سريعا.

تطبيقات تستنزف طاقة بطارية الهاتف سريعا

ويمكن الحصول على هاتف ببطارية كبيرة تدوم حوالي يوم أو أكثر، ومع ذلك، ستكون هناك بعض التطبيقات التي يمكن أن تؤدي إلى إضعاف عمر البطارية.

وتستنزف هذه التطبيقات بطارية الهاتف النقال، عن طريق تشغيل الخدمات في الخلفية وينتهي الأمر بامتصاص طاقة الهاتف النقال، حيث تعمل هذه التطبيقات على إبقاء الهاتف في حالة نشاط وتؤدي إلى فقد البطارية.

1. سناب شات

Snapchat، هو أحد التطبيقات القاسية التي تستنزف عمر بطارية الهاتف الذكي المحمول، إذ تعمل خدمة الإشعارات على إبقاء الهاتف مشغولاً وامتصاص البطارية منه.

ويستخدم سناي شات أيضا خدمات الموقع للإبلاغ عن موقع المستخدم في الوقت الفعلي؛ وهي ميزة في سناب شات يمكن تمكينها أو تعطيلها اعتمادا على ما يريد صاحب الهاتف القيام به.

ومع ذلك، فإن التطبيق عبارة عن تطبيق كاميرا به ميزات دردشة وقصة فيديو؛ وهذا هو السبب الرئيسي لاستهلاكه الكثير من البطارية.

2. نيتفليكس

يعد تطبيق منصة Netflix أحد أكثر التطبيقات استنفادا للبطارية؛ حيث يمتص البطارية من الهاتف النقال، بسبب قيام Netflix بإرسال إشعارات، وهذا سبب آخر لنفاد البطارية.

3. يوتيوب

موقع YouTube هو المفضل لدى الجميع؛ يقضي معظمنا وقتا طويلاً في مشاهدة مقاطع الفيديو ومدونات الفيديو، ولكن إليك الأمر.

تستنزف تطبيقات البث هذه معظم طاقة البطارية، ولهذا السبب يجب مراقبتها وتنظيمها؛ ويمكن تحديد وقت مشاهدة YouTube باستخدام ميزة "تذكيري بأخذ قسط من الراحة" داخل التطبيق.

4. الفيسبوك

يستخدم أكبر تطبيق للشبكات الاجتماعية أيضا كمية هائلة من البطارية؛ إذا لم تكن مستخدما لتطبيقات البث السابقة، فالأكيد أن Facebook هو أكثر تطبيق مثبت على الهاتف والذي يستنزف عمر البطارية.

يتم تشغيله في الخلفية ومزامنة التحديثات وجهات الاتصال وتشغيل خدمة إعلام والعديد من العمليات في الخلفية؛ فهو يبدو وكأنه فوضى مطلقة لكن هناك دائما حل.

يمكن للمستخدم إما تقييد استخدام التطبيق على هاتفه، أو إيقاف تشغيل جميع الإشعارات من داخل التطبيق.

بهذه الطريقة، لن يتم استنزاف البطارية بالإشعارات؛ أيضا، قم بتقييد بيانات الخلفية واستخدام البطارية لهذا التطبيق؛ سيؤدي ذلك إلى تقليل مشكلة استنزاف البطارية بشكل جذري.

حصل الجميع على تطبيق مراسلة على هواتفهم: WhatsApp و Messenger و Viber و WeChat وغيرها الكثير. تعد تطبيقات المراسلة من أكثر التطبيقات استخدامًا على أي هاتف. تستهلك هذه التطبيقات قدرًا كبيرًا من طاقة البطارية.

5. فيسبوك ماسنجر

فيسبوك ماسنجر هو أحد تطبيقات المراسلة المسؤولة عن أعلى استنزاف للبطارية؛ يعمل في الخلفية مثل Facebook، ويقوم بمزامنة جهات الاتصال ودفع الإخطارات من وقت لآخر.

للهروب من Messenger، يمكن تثبيت Messenger Lite لنظامي Android و iOS، المصمم للهواتف الذكية منخفضة التكلفة.

6. واتساب

WhatsApp هو تطبيق المراسلة المفضل لدى الجميع ولديه أكثر من مليار مستخدم؛ ويعمل التطبيق في الخلفية وسيؤدي إلى استنزاف البطارية إذا تم استخدامه.