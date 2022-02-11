شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح آلية الحصول على الجواز الإلكتروني الجديد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت المديرية العامة للجوازات آلية وخطوات الحصول على الجواز الإلكتروني الجديد عبر منصة أبشر.
وأشارت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها في “تويتر”، إلى أنه يمكن الحصول على الجواز الإلكتروني الجديد في المرحلة الأولى من خلال الحجز عبر منصة أبشر، ثم مراجعة جوازات المنطقة لإتمام الإجراءات للحصول على الجواز الإلكتروني الجديد.
وأكدت الجوازات، أن رسوم إصدار الجواز وتجديده كالسابق، مشيرة إلى استمرار الجواز السابق حتى اكتمال مرحلة التدشين للجواز الإلكتروني الجديد.
يذكر أن المديرية العامة للجوازات، أعلنت أمس الخميس، إطلاق جواز السفر السعودي الإلكتروني بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.
وأوضحت الجوازات، أنه يمكن إصداره حاليًا في إدارات الجوازات بالمناطق، وذلك بالمراجعة بعد أخذ موعد في منصة “أبشر” الإلكترونية وإيصاله إلى المستفيد عبر البريد السعودي “سبل” خلال ثلاثة أيام عمل.
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