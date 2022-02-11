شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مدرسة في الرياض يتابعها ملايين الطلاب من أنحاء العالم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقوا من خلاله قصة مدرسة مميزة أبدع القائمون عليها، في عملية التعليم بالتزامن من جائحة كورونا. ومع بداية جائحة كورونا تحولت المدرسة إلى خلية نحل من قبل المعلمين والمتخصصين وتم تجهيز المدرسة خلال 72 ساعة فقط بأحدث الأجهزة والتقنيات بث الدروس عن بعد. ويتم من خلال هذه المدرسة بث الدروس من 24 قناة وبث مباشر عن طريق اليوتيوب للطلاب في جميع أنحاء الدول العربية والعالم أجمع. وتم تجهيز المدرسة بالإضاءة اللازمة والكاميرات والعوازل الصوتية وأجهزة البث وشاشات العرض وغيرها من تقنيات التعليم عن بعد. ويتواجد في المدرسة أيضا معلمة خاصة بلغة الإشارة للتعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. يذكر أن المدرسة يتابعها ملايين الطلاب من مختلف دول العالم من العراق والإمارات ومصر والجزائر ومختلف الدول العربية وحتى الدول الأجنبية في أمريكا وتركيا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وكندا.

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