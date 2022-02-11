رئيس وزراء اليمن: استهداف مطار أبها يضعنا أمام مسؤولية إنهاء هذا التهديد الخطير

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ندد رئيس مجلس الوزراء اليمني، معين عبد الملك باستهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها في المملكة والذي أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين.
وقال عبدالملك، عبر حسابه في “تويتر”، إن استهداف مطار أبها ليست مجرد جريمة تكررها مليشيا الحوثيين، وليس فقط استمرار لسلوك مليشيات إيران في العبث بأمن المنطقة، ولكنها أيضا نتيجة للإدانات المتواضعة للإرهاب الفاشي للحوثيين والمتطرفين في المنطقة.
وأضاف معين عبد الملك”هنا تصدق المقولات من قبيل “من لا يعاقب الإرهاب فأنه يأمر بصنعه”.
وتابع رئيس مجلس الوزراء اليمني، أن كل المؤشرات تؤكد أن مليشيا الحوثي اختارت التصعيد السافر، ولا ترى الجماعة ومن ورائها إيران السلام كخيار في تحدي صريح للجهود الدولية”.
وختم معين عبد الملك بقوله “إن استمرار استهداف المطارات المدنية والمدنيين وآخرها مطار أبها يضعنا ومعنا التحالف أمام مسؤولية إنهاء هذا التهديد الخطير للاستقرار وأمن المنطقة العربية”.
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