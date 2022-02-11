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شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن ملابسات سرقة أجهزة ومجوهرات من المنازل بحائل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة حائل، من كشف ملابسات سرقة مجوهرات وأجهزة إلكترونية وكهربائية من منازل ومركبة.
وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي قبضت على (7) مواطنين ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية السودانية، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في سرقة مجوهرات وأجهزة إلكترونية وكهربائية من منازل ومركبة ومحل تجاري.
وأضاف متحدث شرطة منطقة حائل، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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