شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تدين إطلاق الحوثيين طائرة مسيرة "مفخخة" تجاه مطار أبها الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الجمهورية اليمنية، عن إدانتها بشدة إطلاق الحوثى طائرة مسيرة (مفخخة) تجاه مطار أبها الدولى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين العاملين فى المطار والمسافرين من جنسيات مختلفة.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية - فى بيان أوردته قناة اليمن الفضائية - "إن هذه المحاولة العدائية الارهابية لاستهداف مطار مدنى والمحمى بموجب القانون الدولى الإنسانى تعتبر جريمة حرب، وتؤكد على نهج المليشيا الاجرامي، وانتهاكهاً للقانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية، وتتطلب تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه استمرار تلك التصرفات العبثية والارهابية التى تقوم بها مليشيات النظام الايرانى فى المنطقة، وان يقوم بتصنيف المليشيات الحوثية كمنظمة ارهابية".

وجدد البيان، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها فى كل ما تتخذه من تدابير واجراءات لمواجهة هذه الاعمال الارهابية الجبانة والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وحماية منشآتها الحيوية..مشيداً بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية التى تمكنت من اعتراض تلك الطائرة وتدميرها..متمنية الشفاء العاجل للمصابين.