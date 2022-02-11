شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يدعو لجلسات عامة يومى 21 و22 فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إلى عقد جلسات عامة يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 21 و 22 فبراير الجاري في قصر الأونيسكو لدراسة وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

ويستعد مجلس النواب لدراسة عدد من مشروعات القوانين التي تمت إحالتها إليه.



ومن المرتقب أن يكون مشروع قانون الموازنة العامة للدولة على جدول أعمال الجلسات بعدما عكف مجلس الوزراء على إعداده ودراسته على مدار الأسبوعين الماضيين.