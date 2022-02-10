شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة رجل أعمال أمريكي شهير تبكي بعد رؤية الكعبة بتقنية الواقع الافتراضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لم تتمالك زوجة رجل الأعمال الأمريكي الشهير سيد فريتس، نفسها بعد رؤيتها للمسجد الحرام والكعبة بتقنية الواقع الافتراضي.

وعاشت زوجة رجل الأعمال الأمريكي وتدعى سارة، تجربة لأول مرة لرؤيتها تفاصيل المسجد الحرام والكعبة المشرفة بتقنية الواقع الافتراضي ولم تتمالك نفسها، حيث ذرفت الدمع تأثراً من هذا المشهد المهيب.

هذه اللحظات عاشتها زوجة رجل الأعمال الأمريكي، داخل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، حيث وضعت الجهاز الخاص بتقنية الواقع الافتراضي على عينيها، وبعد رؤيتها للمسجد تأثرت وانهمرت دموعها.

وعلق رجل الأعمال سيد فريتس على هذا المشهد بقوله ” مشاعر روحانية كثيرة بوجود القرآن الكريم، تشعر بعاطفة على كل جسمك، أنا أخبر سارة عن المسجد ومكة”.

وتابع رجل الأعمال “اليوم سارة شاهدت هذه التجربة بنفسها عن طريق الواقع الافتراضي، جربتها بنفسها وقالت إنها جميلة وحينما نزلت الكاميرا دموعها بدأت تنهمر تأثرا بهذا المشهد”.