شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: استهداف الحوثي لمطار أبها جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الخميس، بأشد العبارات، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران لمطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة.

وقال الإرياني، عبر حسابه في “تويتر”: “إن استهداف المطار والذي أسفر عن إصابة 12 مدني من الموظفين والمسافرين في المطار من جنسيات مختلفة، جراء سقوط شظايا اعتراض الطائرة بمحيط المطار، جريمة حرب، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية”.

وأضاف أن استمرار مليشيا الحوثي في الاستهداف المتعمد للأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية تأكيد على مضيها في نهج التصعيد، واستمرارها في اتخاذ الإرهاب نهج ووسيلة لتحقيق أهدافها الخبيثة، وتحركها كأداة إيرانية قذرة لنشر الفوضى وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وواصل الإرياني قائلاً : “إن استمرار تجاهل المجتمع الدولي وغض الطرف عن جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيا الحوثي في الداخل اليمني ودول الجوار، شجع تلك المليشيا للتمادي في ارتكاب جرائمها، واستهداف المطارات المدنية في استخفاف غير مسبوق بأرواح المدنيين الأبرياء من مختلف الجنسيات.

وطالب معمر الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدعم جهود الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، والتحرك بشكل فوري لتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية وملاحقة ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب”.