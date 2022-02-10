شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب تغيير الصورة الشخصية بالهوية الوطنية وتحديث سجل الأسرة؟.. الأحوال المدنية ترد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ردت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على عدد من استفسارات المواطنين، حول الموعد الذي يمكن فيه تغيير الصورة الشخصية في الهوية الوطنية، وكذلك تحديث سجل الأسرة.

وتفاعل حساب “خدمة العملاء” التابع لـ”الأحوال المدنية”، مع سؤال أحد المواطنين جاء مفاده: “أقدر أغيّر صورتي بالأحوال والبطاقة ما أنتهى تاريخه؟”.

ورد الحساب موضحًا على الحالات التي يجب فيها تفيير الصورة الشخصية في الهوية الوطنية، قائلًا :” لا يتم تغيير الصورة الشخصية إلا بتغيّر الملامح، أو بموجب تقارير طبية”.

فيما سألت مواطنة قائلة: “أنا زوجي توفى، كيف أحدّث سجل الأسرة؟”.

وأجاب الحساب عبر موقع “تويتر”، موضحًا أن تحديث سجل الأسرة يكون عند إصدار شهادة الوفاة، قائلًا :”عند إصدار شهادة الوفاة يتم إصدار سجل أسرة”.