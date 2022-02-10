شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب تغيير الصورة الشخصية بالهوية الوطنية وتحديث سجل الأسرة؟.. الأحوال المدنية ترد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ردت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على عدد من استفسارات المواطنين، حول الموعد الذي يمكن فيه تغيير الصورة الشخصية في الهوية الوطنية، وكذلك تحديث سجل الأسرة.
وتفاعل حساب “خدمة العملاء” التابع لـ”الأحوال المدنية”، مع سؤال أحد المواطنين جاء مفاده: “أقدر أغيّر صورتي بالأحوال والبطاقة ما أنتهى تاريخه؟”.
ورد الحساب موضحًا على الحالات التي يجب فيها تفيير الصورة الشخصية في الهوية الوطنية، قائلًا :” لا يتم تغيير الصورة الشخصية إلا بتغيّر الملامح، أو بموجب تقارير طبية”.
فيما سألت مواطنة قائلة: “أنا زوجي توفى، كيف أحدّث سجل الأسرة؟”.
وأجاب الحساب عبر موقع “تويتر”، موضحًا أن تحديث سجل الأسرة يكون عند إصدار شهادة الوفاة، قائلًا :”عند إصدار شهادة الوفاة يتم إصدار سجل أسرة”.
كانت هذه تفاصيل خبر متى يجب تغيير الصورة الشخصية بالهوية الوطنية وتحديث سجل الأسرة؟.. الأحوال المدنية ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.