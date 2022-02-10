«كسر زجاج المركبات والسرقة».. شرطة جدة تطيح بمواطنَيْن

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة محافظة جدة، من الإطاحة بمواطنين تخصصا في كسر زجاج المركبات وسرقة ما تحويها. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، بأن شرطة محافظة جدة قبضت على مواطنين، ارتكبا حوادث جنائية تمثلت في كسر زجاج المركبات وسرقة ما تحويها وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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