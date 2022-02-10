«التجارة» توضح ضوابط حق «المتسوق الإلكتروني» في الاسترجاع والاستبدال

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة، عن تفاصيل وضوابط حقوق المتسوق الإلكتروني في عملية الاسترجاع والاستبدال للمنتجات.
وأوضحت التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أنه يجب على مالك المتجر الإلكتروني تمكين المستهلك من استرجاع السلعة واسترداد قيمتها خلال 7 أيام من تاريخ الشراء والتعاقد وذلك “في حال عدم الاستفادة من المنتج”.
وأضافت وزارة التجارة، أنه يجب على المستهلك تحمل كافة التكاليف المترتبة على عملية الاسترجاع ما لم يتفق أطراف العقد “التاجر والمستهلك” على غير ذلك.
وفي وقت سابق، حددت وزارة التجارة ضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية والشروط والضوابط التي يجب أن تلتزم بها الإعلانات عبر المواقع الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة أن الإعلانات الإلكترونية يجب أن تلتزم بما يلي:
1- إيضاح أنه (مادة إعلانية)
2- تحديد اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها
3- تحديد اسم موفر الخدمة وأي بيان مميز له
4- تحديد وسائل الاتصال بموفر الخدمة
5- إتاحة وسيلة لطلب وقف إرسال الإعلانات
وأضافت وزارة التجارة أنه يحظر عند الإعلان الإلكتروني ما يلي:
– تضمين أي ادعاء لخداع وتضليل المتسوق
– منع الإعلان عن علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها، أو أي علامة مقلدة.
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