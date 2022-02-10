شكرا لقرائتكم خبر عن لصناع المحتوى.. «يوتيوب» يعلن عن وسائل جديدة تسمح بزيادة الأرباح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت منصة التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، عن وسائل جديدة بشأنها إتاحة مصادر عائدات خاصة لصناع المحتوى على مستوى العالم.

الوسائل الجديدة تُمكن منشئي المحتوى من استثمار المحتوى الخاص بهم والتفاعل مع المشاهدين وإنشاء أفكار جديدة لقنواتهم، وفقا لموقع “ذا فيرج” التقني.

ومن سمات هذه الخصائص الجديدة التي أعلنت عنها منصة يوتيوب، مزايا لخاصية “يوتيوب شورت”، بالإضافة إلى أدوات جديدة هذا العام؛ منها طرح تأثيرات فيديو جديدة.

كذلك تشمل هذه الخصائص الجديدة، إمكانيات التحرير والقدرة على الرد على التعليقات من خلال إنشاء مقطع قصير، تمامًا كما يفعل منشئو المحتوى على التطبيق الشهير تيك توكTikTok.

كما تبحث يوتيوب منح تقنيات جديدة مثل البلوكتشين والرموز غير القابلة للاستبدال(NFTs)للسماح لمنشئي المحتوى ببيع مقاطع فيديو أو صور أو أعمال خاصة بهم تحقق مزيدا من الأرباح والإيرادات.