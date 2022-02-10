مصر.. أسرة مدرسة “عمرو بن العاص” تهنى”خالد حسين” لتأهله في مسابقة الرائد العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقدمت أسرة مدرسة عمرو بن العاص بمصر بتهنئة خاصه للرائد العام الاستاذ خالد حسين مدير المدرسة لحصوله علي المركز الأول في مسابقه الرائد العام المثالي. في المرحله الابتدائية.



حيث جاءت المسابقة علي مستوي اداره الشيخ زايد التعليميه، وتصعيده المديرية يوم الأحد.

كما تمنت أسرة مدرسة مدرسة عمرو بن العاص بالتوفيق ومن نجاح لنجاح القائد الهمام المميز دائما وامدا.