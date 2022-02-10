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مصر.. أسرة مدرسة “عمرو بن العاص” تهنى”خالد حسين” لتأهله في مسابقة الرائد العام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

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تقدمت أسرة مدرسة عمرو بن العاص بمصر بتهنئة خاصه للرائد العام الاستاذ خالد حسين مدير المدرسة  لحصوله علي المركز الأول في مسابقه الرائد العام المثالي. في المرحله الابتدائية.

 

حيث جاءت المسابقة علي مستوي اداره الشيخ زايد التعليميه، وتصعيده المديرية يوم الأحد.

 

كما تمنت أسرة مدرسة مدرسة عمرو بن العاص بالتوفيق ومن نجاح لنجاح القائد الهمام المميز دائما وامدا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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