شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عمليات البحث عن 8 منقبين عن الذهب عقب انهيار بئر شمال موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة معادن موريتانيا البحث عن ثمانية من المنقبين عن الذهب شمال البلاد.

وذكرت شركة معادن موريتانيا وهى شركة قومية - فى بيان لها مساء الخميس - إنها علمت فقد ثمانية منقبين، بعد تعرض عدة آبار فى المنطقة المعروفة ب”اصبيبرات” 90 كلم شمال مدينة الشامي، لانهيارات أرضية.

وقالت الشركة فى بيان لها إن البحث عنهم لايزال جاريا ، مشيرة إلى أنها بادرت فور وقوع الحادث بإرسال آليات الحفر والإنقاذ التى ما تزال حتى الآن تحاول بصعوبة بالغة إنقاذ المنقبين الثمانية وتبذل جهودها بتعاون مع مختلف الجهات الرسمية المختصة.

وشهدت منطقة اصبيريات الواقعة على بعد تسعين كلم من مدينة الشامى انهيار بعض الابار التى يقيمها منقبون عن الذهب السطحى بحثا عن الذهب.

وتقول شركة معادن موريتانيا انها تلقت بكل أسف تعرض الآبار لانهيار مما تسبب فى فقد المنقبين الثمانية الذين لا يزال البحث جاريا عنهم.