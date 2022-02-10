شكرا لقرائتكم خبر عن غارة للتحالف.. صاروخ يحمل أشلاء عدد من مليشيا الحوثي في الهواء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة “العربية” مقطع فيديو يوثق لحظة توجيه طيران التحالف ضربة بدقة متناهية لتجمع مليشيا الحوثي بمحور كتاف في صعدة.

وأظهر الفيديو لحظة استهداف التجمع بصاروخ، أدى إلى تطاير أشلائهم في الهواء.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أكد أن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم الخميس، من إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي.

وأوضح العميد المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل المحيط الداخلي للمطار ووقوع (١٢) إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة على النحو التالي :

– إصابتان لمواطنين سعوديين .

– إصابة (٤) مقيمين من الجنسية البنغلاديشية.

– إصابة (٣) مقيمين من الجنسية النيبالية.

– إصابة لمقيم من الجنسية الفلبينية.

– إصابة لمقيم من الجنسية السيريلانكية .

– إصابة لمقيم من الجنسية الهندية.

كما نتج عن ذلك بعض الأضرار المادية البسيطة بتهشم زجاج بعض الواجهات .

وأضاف العميد المالكي أن هذه المحاوله العدائية الوحشية لاستهداف مطار أبها الدولي و المدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار تمثل جريمة حرب ، وتؤكد نهج المليشيا العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الانساني وقواعده العرفيه باعتبار مطار أبها الدولي أحد المطارات المدنية والمحمي بموجب القانون الدولي الانساني.

وأكد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف و أمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات اللااخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران ستتخذ وتنفذ الاجراءات العملياتية الضرورية استجابة للتهديد و تحييد مصادر التهديد و بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.