شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تحذر من «جرائم كبيرة» تتعلق بصحة الإنسان والحيوان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة، من ممارسات جريمة الغش، وصفات المنتجات المغشوشة والفاسدة، موضحة صفات المنتج المغشوش الذي ينطبق عليه العقوبات في النظام والتي تعد “جرائم كبيرة”.

وقالت النيابة في بيان عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “يُعدّ محلاً للمُساءلة الجزائية كل من خدع أو غش أو شرع في الخداع أو الغش في المنتج أو باع أو عرض أو حاز منتجاً مغشوشاً”.

وأضافت “: وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة في سلامتهما”.

وبيّنت النيابة العامة أن :” المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث بصورة ما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواءً كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته او متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن أو الكيل، أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار، وفقا لما ذكره نظام مكافحة الغش التجاري”.

كما أوضحت أن المنتج الفاسد هو كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.