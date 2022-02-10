شكرا لقرائتكم خبر عن محمد المنفى يشهد تخريج دفعة جديدة من منتسبى جهاز المخابرات الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد رئيس المجلس الرئاسى القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، اليوم الخميس، تخريج دفعة جديدة من منتسبى جهاز المخابرات الليبية، خلال حفل أقيم فى مدينة مصراتة.

وحضر الاحتفالية رئيس جهاز المخابرات الليبية، الفريق أول حسين محمد العائب، وعدد كبير من ضباط وضباط الصف بالجيش الليبي.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن المنفي أشاد في كلمة له بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بجهاز المخابرات الليبية في حماية أمن وسلامة الوطن، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد محمد المنفي خلال الكلمة أن جهاز المخابرات الليبية "من المؤسسات الأمنية المهمة التي حافظت على واجباتها وأهدافها في تحقيق أمن وسلامة ليبيا".