شكرا لقرائتكم خبر عن أفكار ومقترحات للتطوير.. مستجدات نتائج اختبارات الرخص المهنية للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، اليوم الخميس 9 رجب 1443هـ الموافق 10 فبراير 2022 م لقاء حول “نتائج ​اختبارات الرخص المهنية للمعلمين في دورتها الأولى”.

وشمل اللقاء تقديم عدد من العروض منها عرض عن رخص المعلمين في إطار جودة التعليم، وعرض عن التعريف باختبارات الرخص المهنية للمعلمين ومعاييرها وبنائها وتنفيذها.

وتم عرض مفصل عن نتائج أداء خريجي الجامعات والمعلمين على رأس العمل في تلك الاختبارات، إضافة إلى عروض بنتائج الدراسات التحليلية لبيانات اختبارات الرخص المهنية للمعلمين، ومنها عرض لمؤشر مقترح ليكون مقياسًا إجماليًّا لأداء خريجي الجامعات في اختبارات الرخص المهنية للمعلمين.

كذلك تم عرض للدراسة التي نفذتها الهيئة وتضمنت تطبيق نماذج القيمة المضافة لتقدير أثر الجامعات في أداء خريجيها في الاختبارات.

تم ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التعليم​، والهيئة، ووكلاء وعمداء التطوير والجودة في الجامعات السعودية، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وخلال اللقاء تم استعراض نظام لوحة المعلومات التي تعمل الهيئة على تطويرها لتيسر لوزارة التعليم والجامعات وإدارات التعليم الاطلاع على نتائج الأداء في اختبارات الرخص المهنية للمعلمين.

وعرض المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، خلال اللقاء توجهات المركز نحو تطبيق الاعتماد المؤسسي والبرامجي عالي الأثر لرفع جودة المخرجات وتعزيز المواءمة مع متطلبات سوق العمل.

وتم تقديم المقترحات وطرح الأفكار التطويرية على كل عرض من العروض، فضلًا عن تخصيص وقت لآراء المشاركين حول ما نوقش بصفة عامة والاتفاق على التوصيات وذلك بما يؤكد تكامل العمل بين الهيئة ووزارة التعليم والجامعات.

وتصدر الهيئة وثيقة الرخص المهنية للمعلمين وفق معايير وضوابط محددة، ليكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم، وهي إحدى متطلبات ترقية المعلمين من رتبة معلم ممارس إلى معلم متقدم، ومن رتبة معلم متقدم إلى رتبة معلم خبير، والحصول عليها مرتبط باجتياز الاختبار الذي بُني على المعايير التربوية العامة والتخصصية لممارسة مهنة التعليم.

وتهدف الوثيقة إلى قياس القدرة الأدائية للمعلمين، تأكيدًا على أهمية المعلم في العملية التعليمية، ولتعزيز دور المعلم ورفع تأهيله، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في رفع جودة التعليم العام وكفايته، ولمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن الهيئة عقدت الدورة الأولى من اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية في فترتين، كانت الفترة الأولى مخصصة للاختبارات التخصصية وعقدت في شهر يناير 2021م، بينما خصصت الفترة الثانية للاختبار التربوي العام وعقدت في شهر مارس 2021م.

كما أعدت الهيئة تقريرًا شاملًا عن أداء خريجي الجامعات والمعلمين على رأس العمل في اختبارات الرخص المهنية، وتقريرًا مفصلًا لكل جامعة عن أداء خريجيها في اختبارات الرخص المهنية للمعلمين، تأكيدًا على التكامل بين الهيئة ووزارة التعليم والجامعات.