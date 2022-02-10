شكرا لقرائتكم خبر عن الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين بعد التحول الرقمي.. الموارد البشرية توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أثار إعلان وزارة الموارد البشرية عن تطوير بعض الخدمات والوظائف من خلالها تحولها رقميًا، تخوفات العديد من الموظفين وانتشار أنباء تزعم الاستغناء عن عدد كبير من موظفي الحكومة بعد تحول وظائفهم رقميًا.

من جانبه كشف نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية ماهر القاسم، حقيقة انتهاء بعض الوظائف وتسريح الموظفين ممن سيتم تحويل وظيفتهم إلى التحول الرقمي وتطويرها.

وقال “القاسم” في مؤتمر نقلته “الإخبارية”: إن الوظائف المكررة والروتينية معرضة للتحول الرقمي، وهناك مهام اختفت مثل ناسخ آلة، التي كانت موجودة منذ 40 عامًا، لكن هؤلاء الموظفين لم يفقدوا وظائفهم لكن تمت إعادة تأهيلهم.

وتابع بالقول :”قبل نحو 20 عامًا كان الشخص يضطر الذهاب إلى البنك على الأقل مرة واحدة في الشهر، لكن الآن قد لا يذهب الشخص للبنك طوال العام، وهذا لا يعني قلة عدد الموظفين في البنوك”.

وأضاف “القاسم” : “التحول الرقمي في الوظائف وتطورها لا يعني انتهائها، والاحتياج للموظفين توجه من الفروع إلى منظومة رقمية كبيرة موجودة في البنوك”.