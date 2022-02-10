شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح مزايا الجواز الإلكتروني الجديد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقّع وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، وثيقة تدشين الجواز الإلكتروني الجديد.

وكان مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، الأمير بندر بن عبدالله المشاري آل سعود، أعلن استبدال جوازات المواطنين المقروءة بأخرى فيها شريحة إلكترونية تحمل بيانات صاحب الجواز، يمكن قراءتها من خلال قارئات بجميع المطارات.

من جانبه كشف مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية اللواء خالد الصيخان، التغيرات الجديد في جواز السفر وأهم المميزات التي احتوى عليها، مشيرًا إلى تغير صفحة البيانات (الصفحة الأولى) بنوعيتها والسمات الأمنية الموجودة فيها وتضمينها بشريحة ذكية، يمكن قراءتها بالقارئات الإلكترونية بجميع البيانات والخصائص الحيوية الخاصة بحامل هذا الجواز.

وتابع :” بالإضافة إلى احتواء الجواز على السمات والمواقع المهمة بالمملكة وما تحظى به المملكة من مواقع سياسية وأثرية واقتصادية ومركزية تعطي الانطباع الفعلي لتطور المملكة ولمقوماتها المتواجدة بها.