شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية في عسير والجوف.. سحب رعدية وغبار يحجب الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقتي الجوف وعسير، تتمثل في سحب رعدية ممطرة، نشاط للرياح السطحية والغبار والأتربة المثارة والتي تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة في منطقة الجوف كل من “أبو عجرم، القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل”، بينما في عسير تشمل الحالة كل من “بيشة وتثليث”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة خاصة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض.

كذلك تشمل الحالة الجزء الشمالي من المنطقة الشرقية، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من تلك المناطق.