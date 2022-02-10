شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة التستر التجاري»: 6 مزايا لتصحيح الأوضاع للمنشآت التجارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أهمية تصحيح الأوضاع بالنسبة للمنشآت التجارية. وأوضح البرنامج، مزايا تصحيح الأوضاع للمنشآت كالتالي: 1- استمرار النشاط 2- الإعفاء من عقوبات نظام مكافحة التستر وما يترتب عليه 3- الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي 4- حرية مزاولة الأنشطة الأخرى 5- نظامية التصرف بالأموال 6- الاستقرار والتوسع في النشاط وأوضحت البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن التستر التجاري هو تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص عن طريق السعودي أو مستثمر أجنبي في نشاط محظور عليه.

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