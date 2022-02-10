شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تؤكد مجددًا : اللقاح آمن وتوضح الأعراض الجانبية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة مجددًا أهمية ومأمونية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، كما ذكرت بالأعراض الجانبية للقاح.
وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي “الصحة 937”: “إن لقاح فيروس كورونا آمن ويحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-19.
وأضافت قد تشمل الأعراض الجانبية الشائعة بعد تلقي اللقاح:
– الشعور بالتعب والتوعك والصداع
– ألم في موضع الحقن
– آلام في العضلات
– ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم
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