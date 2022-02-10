شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام ينشر رابط التسجيل للحصول على تصريح دخول معرض الدفاع العالمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر حساب “الأمن العام” عبر موقع التواصل الاجتماعي، رابط التسجيل للحصول على تصريح الدخول إلى معرض الدفاع العالمي.

وقال الحساب على “تويتر” :” لا تفوت فرصتك لتكون جزءًا من مستقبل قطاع الدفاع والأمن، من خلال زيارة المعرض في نسخته الأولى في الرياض من 6-9 مارس 2022″.

وتستعد الرياض لإقامة معرض الدفاع العالمي الخاص بالتقنيات العسكرية.

وقال المعرض الذي بدأ عداً تنازلياً للانطلاق إنه “تم حجز جميع مساحات العرض”، وبات مستعداً لتدشين النسخة الأولى قبل شهر من الموعد.

ويأتي المعرض في نسخته الأولى من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الفترة بين السادس والتاسع من مارس المقبل.