شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مليار ريال سنويًا وفرتها منصة «أبشر – أفراد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وفرت منصة «أبشر – أفراد» ما لا يقل عن 17 مليار ريال سنويا على مستوى مقدمي الخدمة والمستفيدين والمجتمع بشكل عام.

وأكد مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري خلال مشاركته في أولى جلسات مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي أمس الأربعاء، أن التحول الرقمي له آثار كبيرة جدا على المستوى البيئي.

وأضاف أنه يقلل الحركة غير الضرورية ويوفر الوقت على المستفيدين، إضافة إلى دوره الاجتماعي، إذ أتاح الفرصة للكثير من الشرائح التي كانت تواجه صعوبات في الاستفادة من الخدمات، بالحصول عليها.

كما أنه قلل الهدر المالي الواقع على كثير من الناس الذين تعرضوا لفرض غرامات بسبب نسيان تجديد وثيقة أو تأخر إصدار أو غير ذلك.

وأوضح المشاري أن التحول الرقمي أدى أيضا إلى تقليل الغرامات عليهم عبر التذكير الدائم من قبل مقدم الخدمة بإنجاز المعاملات تفاديا للغرامة.

وتابع قائلا : من آثاره الإيجابية الحصول على الخدمة في أي وقت وفي أي مكان، وهذا الأمر لا يقدر بثمن، إذ يمكن لأي شخص إنجاز أي خدمة بشكل سريع ومن أي مكان حتى ولو كان الشخص المستفيد خارج المملكة.