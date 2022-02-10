شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «حساب المواطن» بشأن توقف الدعم عن بعض المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، سبب توقف الدعم عن بعض المستفيدين، بسبب حالة الأهلية.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مستفيد استفسر سبب توقف الدعم لعدة أشهر.

سبب توقف الدعم

وأجاب البرامج بقوله “في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكنك اعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى ، فقد تم تعليق استقبال اي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن ، نسعد بخدمتك”.

دعم دفعة فبراير

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والخمسين 10.4 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 25 مليون ريال.

وبذلك يصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 113 مليار ريال منها 962 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.