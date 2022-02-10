شكرا لقرائتكم خبر عن «جدة رجعت للسعوديين» يتصدر الترند.. ماذا كشفت أمانة جدة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر هاشتاق #جدة_رجعت_للسعوديين ، الترند في المملكة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” خلال الساعات الماضية، على إثر تصريحات أمين محافظة جدة صالح التركي، عن إزالة العشوائيات بجدة.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن تأكيد ” أمانة جدة” على عدم إزالة المساكن العشوائية للمواطنين والتي تبلغ 30 حيًا، بل سيتم تطويرها وتنظيمها، قرارًا يدعو للفخر على حرص القيادة على المواطن، خاصة بعد أن شرعت في إزالة 34 حيًا عشوائيًا يسكنها وافدين وتعد ارتكازات لتجمع البلطجية وتجار المخدرات.

وكشف أمين محافظة جدة، صالح التركي، آخر تطورات عملية إزالة العشوائيات في جدة، مشيرًا إلى أن الأحياء العشوائية بلغت 64 حيًا، سيتم إزالة 43 منهم إزالة كاملة أما الـ 30 الباقين سيتم تطويرها ولن تُزال.

وأضاف أمين محافظة جدة في مقابلة مع برنامج “الموقف”، على قناة “السعودية”، أن الأحياء التي سيتم إزالتها، الغالبية من السكان منازل مهجورة أو عشوائيات مبنية ولا تستطيع دخولها.

وتابع أن الأحياء الباقية رغم أنها عشوائية، لكن دراسة بيّنت أن أكثر السكان مواطنين سعوديين وبها نوع من التنظيم إلى حد ما، موضحًا أنه سيتم وضع خطط استرشادية لتطويرها وتمليكها للمواطنين المقيمين فيها الذين لا يمكلون منازل أخرى.

وكشف أن الاحياء التي ستبقى ولن تُزال ولكن سيتم تطويرها، تقع في الشرق وأحياء في باقي المدينة جنوب.

كما رد أمين محافظة جدة، على استسفار حول طريقة تعويض ساكني الأحياء العشوائية التي يتم إزالتها وإعادة تخطيط وتطوير المنطقة تحقيقًا للتنمية العمرانية.

وأوضح “التركي” أن الأمر الملكي سهّل كل ما يتعلق بالملكية فكل من له صك أو بيت سيتم تعويضه.

وأضاف “التركي” أن من لا يمتلك صكًا يعتبر معتدي على أراضي حكومية أو أملاك مواطنين، موضحا أنه تم تسهيل آلية التقييم وكل ما يتعلق بإجراءات التمليك، وسيكون التعويض بشكل سريع ومضمون، معقبا: “الدولة لا تأخذ حقوق أحد”.

واستكمل :” يوجد بوابة إليكترونية وعلى كل مواطن وضع أوراقه بها وتتولاها هيئة عقارات الدولة”.

وشدد “التركي” على أن التعويض سيكون سريعا لأن الأمر الملكي أمر بإزالة العقد والإجراءات التي تؤخر التعويض.

ونرصد لكم في هذه السطور، عدد من تغريدات المواطنين في هاشتاق ” جدة رجعت للسعوديين”: