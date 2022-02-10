شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تودع أبرز علمائها فى مجال الفلك عن عمر يناهز 102 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيب الموت، اليوم الخميس، ‏عالم الفلك الكويتي العم صالح العجيري، عن عمر ناهز 102 عام، وكان الراحل من أبرز وأبرع ‏‏علماء الفلك فى الكويت ومنطقة الخليج والعالم العربى، وفق ما أوردت "القبس" الكويتية.

ووفق الصحيفة الكويتية فقد ولد العم صالح العجيري في 23 يونيو عام 1920، وقدم الكثير لعلم الفلك بتقديمه هذا العلم للعرب والمسلمين المتخصصين منهم والباحثين أو الهواة وله الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات والندوات والمحاضرات والبرامج التي قدمها في المراكز العلمية المتخصصة والأندية والمشاركات بفعاليات مختلفة في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، وله الكثير من المؤلفات التي تتناول موضوعات الفلك ومن إنجازاته تقويم العجيري المُسمى على اسمه، والذي يتميز بدقة حساباته، وقد اعتمدت دولة الكويت هذا التقويم رسمياً في جميع معاملاتها الرسمية.

وقد كرمته الدولة على ما قدمه من إنجازات، كما قامت جامعة الكويت بمنحه الدكتوراه الفخرية في العلوم عام 1981 وقلادة مجلس التعاون للعلوم عام 1988.