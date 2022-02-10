شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. وزير الداخلية يوقع وثيقة تدشين الجواز الإلكتروني الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، وثيقة تدشين الجواز الإلكتروني الجديد، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي.

ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو للحظة توقيع وزير الداخلية على الوثيقة الخاصة بالجواز الإلكتروني الجديد.

وفي وقت سابق كشفت وزارة الداخلية عن استبدال جوازات المواطنين المقروءة بأخرى بها شريحة إلكترونية تحمل بيانات صاحب الجواز، يمكن قراءتها من خلال قارئات بجميع المطارات، مؤكدة أن أبرزها خدمة تجديد الهوية الوطنية من أي مكان في العالم من دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، ويتم إيصالها إلى المستفيد عبر البريد.

وأوضحت أن الخدمة ستكون متاحة للجميع بحسب جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين وزارة الخارجية وكل الجهات الحكومية المعنية بكل تأشيرة من التأشيرات.