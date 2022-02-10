شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الخبر تقبض على مقيميْن حاولا ترويج الشبو المخدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

ألقت شرطة الخبر القبض على مقيمين حاولا ترويج 822 جراماً من الشبو المخدر.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن شرطة محافظة الخبر قبضت على مقيْمَين من الجنسية الباكستانية مخالفَيْن لنظام الإقامة، لمحاولتهما ترويج (822) جرامًا من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو).

وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.