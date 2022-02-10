شكرا لقرائتكم خبر عن “الداخلية” تجدد تحذيرها: 1000 ريال عقوبة عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جددت وزارة الداخلية تذكير المواطنين والمقيمين، بضرورة الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن مخالفة ذلك يعتبر عقوبة تستوجب العقاب.

وقالت الداخلية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل تويتر: “‏عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (COVID-19).”

وأضافت أن من يخالف ذلك يعاقب بغرامة 1000 ريال، وتضاعف العقوبة عند التكرار وتصل إلى 100 ألف ريال.

يأتي ذلك تزامنا مع عودة هاشتاق الإجراءات الاحترازية لقائمة الترند على تويتر، حيث عبر من خلاله المغردين عن رأيهم في الاهتمام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد بين أفراد المجتمع.

وأوضحت الداخلية في وقت سابق أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محلياً وعالمياً.

وشددت على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، لافتة إلى أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

من جهة أخرى فقد بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “COVID-19” (24319) مخالفة، وذلك للفترة من 27/ 6/ 1443هـ حتى 4/ 7/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (7303) مخالفات، ومنطقة المدينة المنورة بـ (3360) مخالفة، والشرقية بـ (3087) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2172) مخالفة ، ومنطقة القصيم بـ (1830) مخالفة، ومنقطة حائل بـ (1567) مخالفة ، ومنطقة جازان بـ (994) مخالفة ، ومنطقة الجوف بـ (963) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(820) مخالفة ، ومنطقة تبوك بـ (660) مخالفة ، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ (529) مخالفة ، ومنطقة عسير بـ (520) مخالفة ، فمنطقة نجران بـ (514) مخالفة .

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.