بشروط.. تطبيق "سيجنال" يسمح بتغيير رقم الهاتف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حقق تطبيق تطبيق التراسل الفوري "سيجنال" لمستخدميه أخيرا أمنية طال انتظارها من قبل مستخدميه.



وأعلنت سيجنال أن مستخدميه الآن لديهم إمكانية لتغيير رقم الهاتف المستخدم مع حسابهم من التطبيق مع الاحتفاظ بالبروفايل الشخصي وسجلات الدردشة والمجموعات بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ويمكن للمستخدم القيام بذلك عبر المسار: “Settings > Account > Change phone number”، وذلك في الإصدار الحديث من التطبيق اعتبارا من 5.27.1 بالنسبة لهواتف آيفون واعتبارا من 5.30.6 بالنسبة لهواتف أندرويد.

جدير بالذكر أن التغيير، الذي لا يمكن العدول عنه، يشترط أن يكون الرقم الهاتفي الجديد نشطا، أي يمكن استقبال رسائل نصية قصيرة ومكالمات هاتفية عليه، على أن يكون الهاتف الذكي هو نفسه المُستخدم مع الرقم الهاتفي القديم.

وسيجنال هو تطبيق للاتصال المشفر لنظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس. وتتوفر منه إصدارات لسطح المكتب لنظم تشغيل جنو/لينكس وويندوز وماك أو إس. ويستخدم التطبيق الإنترنت لإرسال رسائل من فرد لفرد أو لإرسال رسائل جماعية، ويمكن أن تتضمن هذه الرسائل ملفات وملاحظات صوتية وصورًا ومقاطع فيديو، كما يمكن أن يُستخدم التطبيق لإجراء مكالمات فيديو ومكالمات صوتية.

ويستخدم سيجنال أرقام الهاتف الخلوي التقليدية كمعرفات، ويستخدم التشفير حتى النهاية لتأمين كل الاتصالات بين المستخدمين. يتضمن التطبيق أيضًا آليات تمكن المستخدمين من التحقق من هوية مراسليهم بشكل مستقل والتحقق من نزاهة قناة الاتصال.

ووجد كثير من مستخدمي "واتساب" أنفسهم العام الماضي بين نارين، فإما الموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة التي يخشونها خوفا على سرية بياناتهم، أو التخلي عن التطبيق بكل ما فيه من مراسلات، والبحث عن بدائل وفي مقدمتها تطبيق "سيجنال".