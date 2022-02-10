المتحور "أوميكرون الخفي" يتوغل في جنوب أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية، الخميس، إن السلالة "بي إيه.2" من المتحور أوميكرون أصبحت منتشرة الآن في جنوب أفريقيا وتم رصدها في عدد من البلدان الأفريقية الأخرى.



وذكر جون نكنجاسونج مدير المراكز في إفادة دورية للإعلام عبر الإنترنت: "لدينا بيانات من جنوب أفريقيا تفيد بأن بي إيه.2 أصبحت الآن السلالة الأكثر انتشاراً في جنوب أفريقيا".

وأضاف أن السلالة رُصدت في موزمبيق والسنغال وبوتسوانا وموريشيوس وكينيا ومالاوي.

وأشار إلى أنه من المرجح وجودها في أماكن أخرى لكن لم يتم رصدها حتى الآن بسبب ضعف أنظمة المراقبة.

وذكر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن السلالة الفرعية من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا (BA.2) ليست أشد على الأرجح من السلالة الأصلية (BA.1).

وقال الدكتور بوريس بافلين من فريق مواجهة كورونا التابع للمنظمة في إفادة عبر الإنترنت إن لقاحات كوفيد- 19 توفر أيضاً حماية مماثلة من مختلف سلالات أوميكرون.