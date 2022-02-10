شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير وليام يزرع شجرة فى "محمية القرم" أولى محطات زيارته للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الأمير وليام، دوق كامبريدج، محمية أشجار القرم في الجبيل بأبوظبى، في المحطة الأولى من زيارته لدولة الإمارات، كما شارك في زراعة شجرة خلال زيارته للمحمية.

ونشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج عبر تويتر :"المحطة الأولى، أشجار القرم بالجبيل ، وهي محمية طبيعية وملاذ للطيور والأنواع البحرية المحلية في أبو ظبي، ستركز مبادرة القرم على الاستدامة والحفاظ على البيئة الطبيعية، وتوفير البحوث الحيوية لدعم التنوع البيولوجي، بما في ذلك تطوير أنواع أكثر مرونة من غابات المانجروف، والتي بدورها ستساعد في حماية ساحل أبوظبي".



الأمير وليام فى محمية القرم



الأمير وليام



أولى محطات زيارة الأمير وليام للإمارات



الأمير وليام يزرع شجرة

وتابع :"تلعب هذه الحدائق أيضًا دورًا في مجتمعاتهم، خاصة للجيل القادم، ومن الرائع أن نرى برامج تُلهم الشباب ليصبحوا قادة بيئيين في الغد".

وكان الأمير وليام قد نشر صورة من نافذة الطائرة فى طريقه للإمارات، وقال عبر الحساب الرسمى لدوق ودوقة كامبريدج بتويتر :"متحمس للوصول إلى دبي للاحتفال بالمملكة المتحدة في "اكسبو دبى"، ومناقشة القضية الحيوية المتمثلة في العمل مع الإمارات العربية المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق عالم أكثر استدامة مع "جائزة إيرث شوت" ومتحدون من أجل الحياة البرية".