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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: عاجل

التحالف : ١٢ اصابه لمدنيين من جنسيات مختلفه بمطار ابها الدولي. عاجل

التحالف : عودة الحركة الجوية بانسيابية بمطار ابها الدولي بعد اجراءات السلامة المعتاده.

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