شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. اندلاع حريق هائل في مكتبة شهيرة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقاطع فيديو ترصد اللحظات الأولى لاندلاع حريق ضخم بمكتبة شهيرة في الخبر. وأظهر الفيديو اندلاع النيران، التي التهمت ٣ طوابق وعدد من المركبات المتوقفة أمام المبنى. ‏وذكرت إدارة الدفاع المدني علر حسابها على تويتر، أن مدني ⁧‫الخبر‬⁩ تمكن من إخماد حريق في مبنى تجاري بحي الخبر الشمالية، نتج عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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