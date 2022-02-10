“التحالف”: تدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها.. وتقرير أولي بوجود 4 إصابات طفيفة لمدنيين

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف، اليوم، أن الدفاعات السعودية تمكنت من تدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي. وأشارت قوات التحالف، إلى سقوط شظايا اعتراض الطائرة المسيّرة بمحيط المطار، حيث أوضح التقرير الأولي وجود 4 إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين. وأكدت قوات التحالف أنها ستتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين.

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