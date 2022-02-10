ميزة جديدة في انستجرام .. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بات من السهل إزالة المنشورات والتعليقات والأنشطة الأخرى من النظام الأساسي لانستجرام.



سيوفر التطبيق ميزات في قسم جديد من الملفات الشخصية للمستخدمين يسمى "نشاطك" لتسهيل إعادة زيارة التفاعلات السابقة وحذفها. وبعد أن كان ممكناً تقنياً حذف الإعجابات والتعليقات والمنشورات السابقة من انستجرام في الماضي، فإن الطريقة الوحيدة لذلك دون حذف الحساب كانت بالتنقل يدويا عبر المشاركات السابقة واحدة تلو الأخرى.

الآن، سيوفر قسم "نشاطك" اختصارات لعرض الجدول الزمني السابق ومشاركات القصص، والإعجابات والتعليقات على منشورات المستخدمين الآخرين، وفق موقع "إن غادجيت"