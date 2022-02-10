شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول هاتف Samsung Galaxy S22 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يقدم Galaxy S22 Ultra أفضل كاميرا وأعلى مستوى من الأداء والاتصال في هاتف ذكي من سامسونج جالكسي لتقديم تصور جديد لتجربة الهاتف المحمول.



كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم الأربعاء، عن هاتف Galaxy S22 Ultra الذي يجمع بين أفضل ما توصلت إليه هواتف سلسلة Note الذكية من سمات القوة والابتكار المتطورة ونظام الكاميرا الاحترافي، وأداء هواتف سلسلة S التي نجحت في إرساء معيار جديد لتجارب استخدام الهواتف الذكية المتميزة.

تم تزويد هذا الجهاز بقلم S Pen المدمج، بالإضافة إلى إمكانات التصوير الليلي ومزايا تصوير مقاطع الفيديو المتقدمة والبطارية الفائقة التي تدوم لفترة تتعدى اليوم الواحد، ما يجعله أقوى جهاز Ultra من مجموعة منتجات سامسونج.

وقال تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال تجارب الهواتف المحمولة في شركة سامسونج للإلكترونيات: " تحرص سامسونج على الوفاء بالتزامها والارتقاء بمزايا ووظائف الأجهزة المبتكرة على نحو مستمر. وبناء على ذلك، تم تزويد جهاز Galaxy S22 Ultra بأفضل المزايا والوظائف التي توفرها أجهزة Galaxy Note، بالإضافة إلى أشهر خصائص سلسلة Galaxy S، لتوفير تجربة استخدام هاتف محمول فريدة على نحو غير مسبوق.ويعتبر إطلاق هذا الجهاز الذكي بمثابة قفزة ثورية في قطاع تكنولوجيا الهاتف المحمول، مع تحديد معايير جديدة لتجارب الهاتف الذكي".

صمم جهاز Galaxy S22 Ultra على نحو مبتكر مع مجموعة من القدرات الإبداعية ومزايا الإنتاجية والأداء الفائق والوظائف القوية، حيث يوفر أفضل الميزات المتوفرة في أجهزة Galaxy Note، بما في ذلك قلم S Pen المتطور، ووظائف سلسلة Galaxy S.

وينضم هذا الجهاز إلى سلسلة Galaxy S الجديدة، والتي تشمل جهازي Galaxy S22 و Galaxy S22+، حيث يوفر جميع الميزات التي تقدمها هذه الأجهزة، إضافة إلى ميزات جديدة تجمع أفضل ما تشتمل عليه سلسلتي Galaxy S و Galaxy Note.

يتميز هاتف Galaxy S22 Ultra بتوافقه مع قلم S Pen المدمج، الذي يعتبر من أهم المزايا التي يهتم بها مستخدمي أجهزة Galaxy Note، وهي المرة الأولى التي يتوفر فيها هذا القلم المتطور في سلسلة أجهزة Galaxy S، كما يعتبر أسرع قلم S Pen تم تطويره من قبل سامسونج، والأفضل تفاعلاً مع المستخدمين مقارنة بالنسخ السابقة.

وسيتمكن العملاء بفضل وقت الاستجابة الأسرع بنسبة 70% ، من الكتابة والرسم، على نحو أكثر محاكاة للكتابة التقليدية، عبر شاشة Galaxy S22 Ultra الواسعة، بالإضافة إلى استكشاف التطبيقات بطرق جديدة.

وسيؤدي استخدام قلم S Pen، إلى الارتقاء بقدرات جهاز S22 Ultra Galaxy لمزيد من الميزات التي تتخطى قدرات الهواتف الذكية المعروفة، بفضل الاعتماد على إرث أجهزة Galaxy Note، مع فتح الباب على مجموعة من الطرق الجديدة لتعزيز الإبداع والارتقاء بمستويات الإنتاجية، ما يوفر تجربة هاتف ذكي غير مسبوقة.

ويتميز Galaxy S22 Ultra بتصميمه الأكثر أناقة عبر مجموعة الهواتف الذكية من سامسونج، بفضل عدسات الكاميرا المدمجة بسلاسة، والإطار المعدني الأملس المتميز بانعكاساته التي تحاكي انعكاس الضوء في المرآة.

ويعزز الزجاج الفاخر واللمسات النهائية أناقة التصميم المبتكر بتصور جديد لجهاز Galaxy S22 Ultra، متكاملاً مع مظهر الزوايا الحادة التي يمتاز بها جهاز Galaxy Note، حيث تندمج هذه العناصر على نحو متناغم وبتصميم انسيابي.

ويتميز هاتف Galaxy S22 Ultra بمتانته المذهلة، كما يأتي بأربعة خيارات ألوان مستوحاة من الطبيعة، بما في ذلك الفانتوم الأسود والفانتوم الأبيض والأخضر واللون العنابي الجديد في Galaxy S22 Ultra.

سيتمكن المستخدمون من تصوير لقطات تستحق النشر الفوري عند استخدام Galaxy S22 Ultra في جميع ظروف الإضاءة. وتتيح ميزات التصوير الليلي المتقدمة في مجموعة أجهزة S22 Galaxy، القدرة على تصوير مقاطع فيديو واضحة ونقية باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في النهار أو الليل. وتم تصميم الجهاز مع مستشعر 2.4 ميكرومتر، ليكون الأكبر من سامسونج، ما يتيح لعدسات الكاميرا التقاط المزيد من الضوء والعناصر، وتحسين الإضاءة مع تفاصيل أدق عند تصوير مقاطع الفيديو.

على صعيد آخر، تساعد عدسة Super Clear Glass المتطورة في جهاز Galaxy S22 Ultra على تصوير مقاطع فيديو ليلية أكثر سلاسة ووضوحاً دون الحاجة إلى الإضاءة. وفي الوقت نفسه، يضمن التأطير التلقائي للفيديو تعزيز القدرة على التقاط التفاصيل والأهداف بشكل مستمر، سواء عند تصوير شخص واحد، أو مجموعة من عشرة أشخاص في صورة واحدة .

كما تم تعزيز هذا الجهاز الجديد بإمكانات التكبير والتصغير التي ستقرب الأهداف حتى 100 مرة ، وبناء على ذلك يعتبر Galaxy S22 Ultra الهاتف الأذكى مع نظام الكاميرا الأفضل من سامسونج.

كما يشتمل جهاز Galaxy S22 Ultra على الكثير من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مثل Portrait Mode، لتحسين جودة الصور على نحو احترافي.

وتعزز إمكانات الكاميرا الذكية القوية في Galaxy S22 Ultra إمكانات الراحة عند التصوير، عبر التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة في جميع ظروف الإضاءة.

وسواء كنت مصوراً هاوياً أو محترفاً، يمنحك Galaxy S22 Ultra جميع الأدوات التي تحتاج إليها لالتقاط صورة رائعة في كل مرة. ويوفر Galaxy S22 Ultra إمكانية الوصول الحصري إلى تطبيق Expert RAW، كما جهازي GalaxyS22 و Galaxy S22+، ويوفر التطبيق مجموعة شاملة من أدوات التحرير في الكاميرا لتجارب تصوير ترتقي إلى مستوى الكاميرات الرقمية الاحترافية DSLR، لتعزيز قدرة المستخدمين على التحكم بشكل أكثر ابتكاراً.

ويقدم الهاتف ميزة حفظ الصور بنسق RAW حتى 16 بت، للتحكم بشكل أكبر في تطوير المحتوى باستخدام المزيد من بيانات الصور.

وكما هي الحال مع الكاميرات الرقمية الاحترافية DSLR، يمكن تفتيح أو تعتيم الصورة باستخدام إعدادات ISO بسرعة فائقة للغالق، إلى جانب ضبط توازن اللون الأبيض لجعل الصور أكثر دفئاً أو برودة، والتركيز يدوياً على الهدف المراد تصويره، وبالتالي الحصول على صور متميزة تحاكي الصور التي يود المستخدمين الحصول عليها.

تم تصميم Galaxy S22 Ultra على نحو مبتكر لاستخدامه خلال أيام العمل الأكثر إنتاجية، حيث ينتمي إلى سلسلة Galaxy S التي تم تجهيزها لأول مرة بأحدث معالج 4 نانومتر، والذي يدعم معالجة سامسونج الأكثر تقدماً في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

كما يتميز الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi 6E، بمعدل يصل إلى ضعف سرعة Wi-Fi 6، ما يعني الاستمتاع بأداء منقطع النظير على جميع التطبيقات الأكثر استخداماً، سواء عند اللعب، أو بث المحتوى مباشرة أو القيام بمهام العمل المعتادة .

ويتم توفير جميع هذه المزايا بفضل الطاقة الفائقة لبطارية Galaxy S22 Ultra التي يمكنها العمل لأكثر من يوم كامل بعد كل عملية شحن .

ويدعم الجهاز أيضاً خاصية الشحن فائق السرعة بقدرة 45 واط، لذا يمكن تسجيل 54 دقيقة من الفيديو أو بث أربع حلقات من مسلسلك المفضل، وذلك عند شحن الهاتف لمدة 10 دقائق . ما يعزز إنتاجية المستخدمين، مع الاستمتاع بتجارب ترفيهية متطورة، إضافة إلى مشاهدة مقاطع الفيديو.. والمزيد من المزايا الأخرى، لضمان الاتصال الدائم.

وتعزز شاشة الجهاز الغامرة التي يبلغ مقاسها 6.8 بوصة ومن نوع Dynamic AMOLED 2X والقابلة للتكيف حيوية الهاتف، سواء عند مشاهدة المحتوى أو إنشائه، عبر تسليط الضوء على التفاصيل المذهلة والأكثر سطوعاً مقارنة بسابقاتها مع ذروة سطوع تبلغ 1750 نت.

من جهة أخرى، تتيح تقنية "تعزيز الرؤية" Vision Booster القدرة على ضبط السطوع بذكاء طوال اليوم على الشاشة المتطورة، للتأكد من توفير أفضل عرض ممكن للمحتوى حتى في ضوء الشمس الساطع.

وإدراكاً من سامسونج بأن المتانة الحقيقية لا تتعلق فقط بالأجهزة، وفي إطار التزامها بمنح المستخدمين أفضل أداء وتجربة ممكنة للهاتف المحمول، سيتم دعم سلسلة Galaxy S22 بأكملها بما يصل إلى أربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل "أندرويد" .

وبات بمقدور ملايين مستخدميGalaxy الآن الاستفادة من أحدث ميزات الأمان والإنتاجية والميزات الجديدة المثيرة الأخرى لوقت أطول. وستعمل سامسونج على توسيع نطاق هذا الجهد عبر مجموعة منتجاتها، لضمان حصولك على الدعم الكامل عبر منظومةGalaxy .

تم تعزيز مستويات الحماية في سلسلة Galaxy S22 من خلال منصة الأمان Knox Vault القوية من سامسونج، والتي تتضمن معالجاً وذاكرة آمنة تعزل تماماً البيانات الحساسة، مثل كلمات المرور أو القياسات البيومترية أو مفاتيح البلوك تشين من نظام التشغيل الرئيسي للهاتف.

وتعمل لوحة معلومات ومؤشر الخصوصية في الواجهة One UI على تسهيل معرفة التطبيقات التي تصل إلى البيانات والكاميرا الخاصة بك، بحيث يمكنك تحديد ما إذا كنت ستقدم أو ترفض الإذن لكل تطبيق. وتوفر السلسلة أيضاً العديد من ميزات الأمان الجديدة، بما في ذلك بنية ARM الدقيقة للحيلولة دون الهجمات الإلكترونية التي تستهدف نظام التشغيل والذاكرة.

وإضافة إلى ذلك، توفر لك سلسلة Galaxy S22 محفظة سامسونج Samsung Wallet ، وهي تجربة سلسة ومريحة وآمنة لجعل الحياة اليومية أسهل. وتجمع محفظة سامسونج بين الدفع الرقمي والهوية والمفاتيح وإدارة الأصول في أداة واحدة لتبسيط إجراءاتك، بدءاً من إظهار هوية ابنك الطالب وحتى تجميع مستندات السفر قبل الرحلة.

إلى جانب سلسلة Galaxy S22 الجديدة، تقدم سامسونج مجموعة جديدة تماماً من الأجهزة اللوحية ومجموعة من الميزات المحدثة لساعات جالكسي Watch4 حتى يتمكن مستخدمو Galaxy من البقاء على اتصال في مختلف جوانب حياتهم.

وتم تصميم مجموعة الأجهزة اللوحية Tab S8 لعصر جديد من الاتصال، والتي تضم أجهزة Tab S8 وTab S8+ و Tab S8 Ultra، أكثر أنواع الأجهزة اللوحية تنوعاً من سامسونج على الإطلاق، حيث تم تصميمها لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار لأولئك الذين يعملون ويدرسون ويمارسون اللعب والتصميم.

سيتوفر هاتف Galaxy S22 Ultra بألوان الفانتوم الأسود والفانتوم الأبيض والأخضر والعنابي في طرازات 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت مع 8 جيجابايت و12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.