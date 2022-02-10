كيفية التعامل مع قطرات الأنف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أشارت الرابطة الألمانية للصيادلة إلى أن بخاخات الأنف أو قطرات الأنف تساعد في علاج نزلات البرد وآلام الأذن، حيث تساعد في علاج حالات الاحتقان وتعمل على تنظيف الأذن، لكن هناك بعض الضوابط لاستخدامها.



في البداية، نصحت الرابطة الألمانية بعدم الاعتماد على بخاخ الأنف لفترة طويلة تفادياً للإصابة بالاحتقان المزمن وبالتالي تأثير التعود، ثم تضرر الأغشية المخاطية بعد ذلك، وهنا يمكن استخدام البخاخات البديلة أو البخاخات المرطبة.

وقد يسيل المحلول مع الرضع والأطفال الصغار في الحلق لأن الأنف لا تزال صغيرة، ويفضل الاعتماد على قطارة جرعات تخرج منها قطرة واحدة فقط، وبذلك يتم تفادي الجرعات الزائدة وما يترتب على ذلك من آثار سلبية أيضاً مثل التسمم.