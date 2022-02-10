شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: انعقاد الأسبوع العربى للتنمية المستدامة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية الوزير مفوض الدكتورة ندي العجيزي، في تصريح لها اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق على إقامة النسخة الرابعة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت أن هذه النسخة ستحمل شعار " معا لتعافي مستدام" للتخفيف من التداعيات والآثار السبية لجائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.

وأضافت العجيزي أن هناك تجارب وطنية وعربية ودولية سيتم استعراضها من خلال عقد أكثر من 25 جلسة نقاشية لهذه النسخة على مدى ثلاثة أيام بدء من الاحد المقبل.

وأشارت إلى أن هذه النسخة تدور حول ثلاثة محاور رئيسية، منها محور يتعلق بالتمويل المستدام حيث ستطلق جامعة الدول العربية خلال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تقريرا عن " تمويل التنمية المستدامة في مصر " وذلك تحت إشراف الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ؛ وهو التقرير الأول من نوعه عالميا على المستوى الوطني ؛ ويصدر مستندا إلى نفس المنهجية التي يصدر بها تقرير تمويل التنمية العالمي عن الأمم المتحدة ،كما سيتم تقديم عروض موجزة وجلسات نقاش عدة حول تقرير " تمويل التنمية المستدامة في مصر " خلال جلسة عمل .

وأوضحت العجيزي، أن المحور الثاني يتركز حول "تغير المناخ" وسيتم تناوله في أكثر من جلسة نقاشية سواء على المستوى الحكومي والمنظمات أو على مستوى موسسات المجتمع المدني والشباب وسيكون لهم جلسات بهذا الشأن خصوصا أن مصر سوف تستضيف مؤتمر الدول الاطراف لتغير المناخ "كوب 27 " أواخر العام الجاري.

وأشارت إلى أن المحور الثالث يتركز حول "دور التكنولوجيا في مرحلة التعافي من جائحة كورونا" حيث سيتم إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة ؛ وتمثل الشبكة منصة اقليمية لتبادل المعارف والمعلومات في مجالات التنمية المستدامة، كما سيتم خلال هذه النسخة استعراض تجارب شبابية ملهمة في مجال التنمية المستدامة ؛ إلى جانب عقد مائدة حوار: التنسيق بين الاتفاقيات الأممية المعنية بالتنمية المستدامة ؛ كما سيتم عقد جلسة حوارية حول عناصر المبادرة العربية للاستدامة ودور شركاء التنمية في تنفيذ هذه المبادرة؛ خاصة وأن تداعيات جائحة كوفيد19 تستدعي استلزام العمل على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية.